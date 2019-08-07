İnegöl Gençlik Merkezine "yaz tatili" ilgisi

Gençlik ve Spor
Bakanlığına bağlı İnegöl
Gençlik Merkezinde yaz okulu kapsamında açılan kurslar ilgi görüyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bini aşkın aktif üyelerinin bulunduğunu söyledi.
Üyelerin yaş gruplarına göre farklı aktivitelere katıldığını belirten Erdoğan, "Yaz okulları kapsamında yaklaşık 300-350 öğrencimiz faydalanıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere el sanatlarında, Kur'an-ı Kerim eğitiminde, müzik eğitimlerinde zamanlarını değerlendiriyorlar. Sürekli olarak açığız. Sadece yerele hizmete etmiyoruz, aynı zamanda İnegöl genelindeki gençlerle bağlantımız var." dedi.
Erdoğan, İnegöl Belediyesi ile ortak çalışmalarının da bulunduğunu aktardı.
Belediyenin halk dansları grubunun, Gençlik Merkezi üyelerinden oluştuğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gençlerimiz için devletimizin imkanları çok fazla ve biz bunları fazlasıyla kullandığımızı düşünüyoruz. Örnek olarak her yıl bir değişim projesi yapıyoruz. Bu projede partner ülkemizi seçiyoruz, gençlerle bir proje yazıyoruz. Bu proje kapsamında o ülkeye ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. O ülkelerden gençlerden gelip bir hafta boyunca bizim misafirimiz oluyorlar. Aynı zamanda bu büyük bir kültür kaynaşması oluşturuyor. Bu projeyi Karadağ ile yaptık. Şu anda da Sırbistan ile bir projemiz var. Bunun yanında bize üye olup belediye halk danslarında oynayan gençlerimiz de bu yaz farklı ülkelere İnegöl'ümüzü temsil etmek üzere gidiyor."
Sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda kırsal mahallelere giden gençlerin okulların onarımına yardım ettiğini, çocuklarla oynadığını, kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşıladığını söyleyen Erdoğan, "Müzik yarışmalarımız, bilgi yarışmalarımız ve tiyatro yarışmalarımız var. Bu yarışmalara İnegöl'den katılım sağlıyoruz. Buradan katılıp derece yapan gençlerimiz var." diye konuştu.