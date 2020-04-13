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İnegöl Kaymakamı Görücü'den "evde kal" çağrısı

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

13.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:58
İnegöl Kaymakamı Görücü'den
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
Görücü, yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altındaki kişiler için alınan tedbirlerin geçerli olmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Bu kişilerin kısıtlamalara uyması gerektiğini vurgulayan Görücü, "Zaruri haller dışında tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması gerekiyor. Zaruri hallerle sokağa çıkan vatandaşlar özellikle toplu yaşam alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat etmeli. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetimlerine devam ediyor. Tedbir kurallarına uymayan vatandaşlarla ilgili cezai işlem uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Görücü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Güncel
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