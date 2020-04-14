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İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde otopark ve kaldırım çalışmaları sürüyor

İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde 10 araçlık mahalle otoparkı ile bazı bölgelerde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.

14.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:59
İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde otopark ve kaldırım çalışmaları sürüyor
İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinde 10 araçlık mahalle otoparkı ile bazı bölgelerde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber yapım işlerine hız verdi. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesinde yoğun bir çalışma başlatıldı. Otopark ve kaldırım düzenlemelerinin yapıldığı bölgede, Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde 10 araçlık otopark yapımı sürüyor. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği Kemalpaşa Mahallesi'nde ayrıca 1. Kanarya Sokak ve Soyuak Sokak'ta da toplamda 12 binayı kapsayan kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı çarşı girişinde de dubaların yenilenmesi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Alanyurt bölgesinde Yeni Mahalle Menekşe Caddesinde ise çöp konteyner için cep yapılması çalışması sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl Belediyesi, Ömer Halis, Kemalpaşa, Güncel
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