İnegöl, Mobilyada Türkiye'nin Avrupa'ya Açılan Kapısı

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, 25 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, yurt dışından da alım heyetleri geleceğini ve markalarla ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtti. İnegöl'ün mobilya sektöründeki önemine değinen Balcı, "İnegöl'ün bel kemiği mobilya sektörüdür ve Türkiye'nin en önemli lokomotif sanayilerinden biri ise mobilya sanayisidir" diyerek bölgenin Türkiye ekonomisine olan güçlü etkisini bir kez daha vurguladı. Balcı ayrıca, İnegöl'ün mobilya ihracatının önceki yıllara göre yükselen bir grafik çizdiğini ve özellikle tasarım konusunda da mobilyanın başkenti olmaya aday olduğunu ifade etti.

"İhracat atağı sağlayacağız"

Geçtiğimiz yıl İnegöl'den yurt dışına %45'in üzerinde ihracat yapıldığını sözlerine ekleyen Mustafa Balcı, diğer sektörlere bakıldığında da İnegöl'ün son yıllarda mobilyada ihracat rakamlarıyla ön plana çıktığını belirtti.Mobilya sektörünü zirveye taşımak, dünya çapında bir marka haline getirmek ve sesimizi uluslararası arenada duyurmak amacıyla faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz diye ifade eden Balcı, "Bugün imkansız gibi görünen birçok başarıyı elde edebilmek için kararlı ve istikrarlı olmalıyız" dedi.

"KDV indiriminin etkilerini fuarda göreceğiz"

Bursa İnegöl'ün mobilyada önemli uluslararası merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan KDV'de %8 indiriminin MODEF Mobilya Fuarı için önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

Mobilya sektörünün ülke ekonomisine katkısı açısından pek çok yan sektörü de desteklediğini belirten Balcı, son olarak; inşaat, orman, metal – maden, ambalaj, lojistik gibi sektörlerle doğrudan ilişkisi olan bir endüstri kolu olarak, MODEF Mobilya Fuarı kapsamında paydaşlarla da bir araya gelecek olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler