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İnegöl olaylarında karar çıktı

İnegöl olaylarında karar çıktı 9 yıldır devam eden davada 77 sanık hapse mahkum edildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen olaylara karışan 77 sanık, 1 ila 4 yıl arasında hapse mahkum edildi.

26.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:51
olaylarında karar çıktı
9 yıldır devam eden davada 77 sanık hapse mahkum edildi
BURSA - 'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen olaylara karışan 77 sanık, 1 ila 4 yıl arasında hapse mahkum edildi.
25 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen olayda, mahallede korna çalınması yüzünden başlayan tartışmada 5 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Gerginlik, provokatörlerin devreye girmesiyle büyük olayların yaşanmasına sahne olmuştu. 14 polisin yaralandığı çatışmada polis karakolu, belediye binası ve polis araçlarına zarar verilmişti. Bir gün süren olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bir süre sonra serbest kaldı. 2011 yılında savcılık sanıklar hakkında dava açtı. 9 yıldır 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden dava bir türlü karara bağlanamadı. Davaya bakan savcı ve hakimlerin tayinlerinin çıkması üzerine kararda gecikmeler yaşandı. 88 sanık hakkında beklenen karar bugün yapılan duruşmalar neticesinde çıktı. 10 sanık beraat etti. Bir sanığın vefat etmesi üzerine davası düştü. 63 sanığa 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından 1 yıl 5 ay ile 4 yıl 4 ay arasında hapis cezası, 14 çocuğa yine aynı suçlardan 7 ay ile 1 yıl 1 ay arasında hapis cezası verildi.
İnegöl olaylarında karar çıktı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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