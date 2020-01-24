İnegöl Protokolü İmob'da Mobilyacılarla Buluştu

İnegöl protokolü de bu gururu şehrimize yaşatan mobilyacıları fuarda yalnız bırakmadı.

Bu yıl 16'incı kez düzenlenen ve 21 Ocak Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB), mobilya şölenine sahne oluyor. İnegöl'ün damga vurduğu fuar hem katılıcıları hem ziyaretçileri memnun ederken, Belediye Başkanı Alper Taban Perşembe günü fuardaki İnegöllü firmaların stantlarını ziyaret etti. Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İMOS Başkanı Okan Güler ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan'ın da katıldığı fuar ziyaretinde, ilçemizi temsil eden tüm firmalar tek tek ziyaret edilerek hayırlı kazançlar dilekleri iletildi.

İNEGÖL'DEN 200'Ü AŞKIN FİRMA KATILDI

İnegöl'den 200'ü aşkın firmanın birbirinden güzel modelleri ve etkileyici stant tasarımlarıyla yer aldığı fuarda, protokol üyeleri İnegöllü mobilyacıların stantlarını ziyaret ederek memnun kalıp kalmadıklarına ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Ayrıca firmalara ziyaretler sırasında hediyeler takdim edildi. Türkiye'nin yanı sıra Avrasya bölgesinin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB'un, 6 gün boyunca 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediği ifade edildi.

MOBİLYANIN BAŞKENTİNDEN GELİYORUZ

Fuar ziyareti sırasında bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ü başarıyla temsil eden mobilyacılara teşekkür ederek tebriklerini iletti. Taban, İnegöl'ün en iyi mobilyaları üretmeye devam edeceğini ifade ederek; "Bugün İnegöl olarak Kaymakamımız, Milletvekilimiz, AK Parti İlçe Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli yöneticileriyle birlikte İstanbul Mobilya Fuarındayız. İnegöllü mobilyacı hemşerilerimizin burada yapmış oldukları eserleri yerinde görmek, beraberinde onlara teşekkür etmek, fuara, şehrimize ve ülkemize sağladıkları katkılardan dolayı tebrik etmek üzere buraya geldik. Gerçekten çok mutlu oldum. Güzel geçen bir fuar olduğunu kendilerinden işittik. İnşallah şehrimizde yapılan fuarların da bu fuarın da öncelikli olarak mobilyacılarımıza, beraberinde ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mobilyanın başkenti olan bir şehirden geliyoruz. Gelecekte de mobilyada en güçlü algıyı, en iyi tasarımları, en fonksiyonel ve en akıllı mobilyaları üretmeye devam edeceğiz. Beraberinde dünya pazarında da ülke olarak mobilyada almış olduğumuz payı arttırmak istiyoruz. Mobilyacı arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

YÜZLER GÜLÜYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise "İnegöl'ümüzün damgasını vurduğu İMOB fuarındayız. Mobilya sektörümüzün temsilcileriyle bir araya gelerek onlar hayırlı işler diliyoruz. Tabi çok mutluyuz. Yüzler gülüyor. Bir yandan ticari ilişkilerin hızla devam ettiğini gördük. Faiz indirimi ve mobilya KDV indiriminin yüzleri güldürmesi hasebiyle daha da mutlu ve gururluyuz. İnşallah 2020 yılı tüm İnegöllü ticaretle uğraşanlara hayırlı olacak. Bunu gördük. Şehrimizi burada temsil eden tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İNEGÖL'E YAKIŞAN BİR FUAR

Kaymakam Şükrü Görücü de İnegöl'e yakışan bir fuarda İnegöllü mobilyacılarla birlikte olduklarını kaydederek; "Yaklaşık 200'ün üzerinde İnegöllü firmanın yer aldığı bu fuarda, hakikaten İnegöl'ün Türkiye'nin Mobilya Başkenti olduğunu görüyoruz. Hepsi birbirinden güzel, her firmanın birbirinden çok daha farklı ürünleri olduğunu gördük. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bugün İnegöl olarak Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, Başkanlarımızla hep birlikte biraz da olsa hemşerilerimize moral vermek için buradayız. Fuarın hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Mobilyacılarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.