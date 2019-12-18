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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının 2020 yılı tahmini bütçesi belli oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) 2020 yılı tahmini bütçesi 6,5 milyon lira olarak belirlendi.

18.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:26İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının 2020 yılı tahmini bütçesi belli oldu
Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) 2020 yılı tahmini bütçesi 6,5 milyon lira olarak belirlendi.
Mahmut Demirtaş başkanlığında 42 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen aralık ayı meclis toplantısında, bu yıl 5 milyon 567 bin lira olan tahmini bütçe 2020 yılı için yüzde 16,74 artırılıp 6,5 milyon lira olarak kabul edildi.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Oda Başkanı Yavuz Uğurdağ, şunları kaydetti:
"İnegöl'ün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak şehrimiz ve üyelerimizin daha iyi seviyelere ulaşabilmeleri amacıyla verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları 2020 yılında da sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için oluşturulan 6,5 milyon liralık bir tahmini bütçemiz bulunuyor. Gerek şehrimiz gerekse üyelerimiz için yapacağımız projelerin hayata geçebilmesi amacıyla oluşturulan raporlarımız sonucu öngörülen bu rakamı meclisimizin oylarıyla kabul ettik. Yeni yılda tüm enerjimiz, özverimiz ve heyecanımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Şehrin her köşesinde, üretimin ve değerin olduğu her noktada sanayicimizle, esnafımızla ve çalışanlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve biz de İTSO olarak gerek iş dünyası gerekse sosyokültürel hayatta elimizden gelen katkıyı sunarak etkimizi hissettirmeye devam edeceğiz. 2020 yılı tahmini bütçemizin şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Mahmut Demirtaş, Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: AA

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