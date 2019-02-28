İnegöl'ün Sesi, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesinden Nazlıcan Atan Oldu

Final gecesinde birinciliği göğüsleyen Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesinden Nazlıcan Atan İnegöl'ün Sesi olurken, ikinciliği Hacı Sevim Yıldız -3 MTAL'den Nuri Can Kılıç, üçüncülüğü ise Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinden Melike Gökalp ile Hacı Sevim Yıldız İç Mekan Tasarım'dan İsa Can Er paylaştı.

16 Kasım 2018 tarihinde duyuruları yapıldıktan sonra liselerde büyük bir yankı uyandıran ve katılımın yoğu bir şekilde gerçekleştiği yarışmada her okul önce kendi birincisini belirledikten sonra, İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde belediyenin koro şeflerinin yaptıkları oylamalar doğrultusunda finalde yarışacak 15 okulun en iyileri İnegöl'ün Sesi olmak adına kıyasıya yarışmıştı.

9 OKULU TEMSİLEN THM SEVDALISI ÖĞRENCİLER FİNALE KALDI

İnegöl Belediyesi Koro şeflerinin yaptıkları oylamalar doğrultusunda finalde yarışmaya hak eden 9 okulu temsilen Türk Halk Müziği sevdalısı Melike Gökalp(Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi), Nazlıcan Atan(Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi), İsa Can Er(HSY İç Mekan Tasarım), Çağla Sümbül(Naire Çikayeva Anadolu Lisesi), Nuri Can Kılıç(HSY- 3 MTAL), Helin Erdem(Nuh Mehmet Küçükçalık A.L.), İlayda Aydın(Etkin Fen Lisesi) ve Hatice Melike Şenol(Turgutalp Anadolu lisesi) dün akşam Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen final gecesinde performanslarıyla geceye katılan müzikseverlerin kulaklarının paslarını sildiler.

JÜRİ ÜYELERİ

Birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL ve üçüncüye ise 500 TL takdim edildiği programa İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılım gösterdi. İnegöl'ün Sesi Liseler Arası Halk Müziği Ses Yarışmasının Jüri üyeliklerini ise Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, THM Koro Şefi, Saz Sanatçısı Yaşar Kemal Alim, Müzik öğretmeni, Bağlama Sanatçısı Fatma Aktürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi THM Ses Sanatçısı Ünal Zorer ve Bursa Selçuk Hatun Okul Müdürü, Müzik Öğretmeni Kaan Bayrakçı yaptı.

PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURDULAR

Coşkunun bir saniye bile eksilmediği final gecesinde İnegöl'ün Sesi olmak için birbirleriyle kıyasıya yarışan öğrencilerin göstermiş oldukları muhteşem performansları geceye katılan misafirlerden bol bol alkış aldı. Jüri üyelerinin sıralamayı belirlemede zorlandığı final gecesinde birinciliği elde eden Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesinden Nazlıcan Atan İnegöl'ün Sesi olurken, ikinciliği Hacı Sevim Yıldız -3 MTAL'den Nuri Can Kılıç, üçüncülüğü ise Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinden Melike Gökalp ile Hacı Sevim Yıldız İç Mekan Tasarım'dan İsa Can Er paylaştı.

BİRİNCİYE 1.500 TL, İKİNCİYE 1000 TL, ÜÇÜNCÜYE 500 TL

Türk Halk Müziğinde İnegöl'ün Sesinin belirlendiği gecede tüm finalistlere göstermiş oldukları performanslardan ötürü başarı belgesi verilirken, finalist öğrencilere koçluk yapan öğretmenlerine de teşekkür belgesi verildi. Birinciye 1.500 TL ve altın mikrofon, ikinciye 1.000 TL ve gümüş mikrofon ve üçüncüye 500 TL ve bronz mikrofonun takdim edildiği programda jüri üyelerine de programa vermiş oldukları katkılardan dolayı İnegöl Belediyesi figürlü kahve fincan takımı verildi.

Kaynak: Bültenler