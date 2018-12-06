İnegöl'ün Turizm Değerleri İzmir'de Görücüye Çıktı

negöl, fuarda Oylat Kaplıcaları ve DOSTUM ile temsil ediliyor.

Dünya ve ülke turizmini İzmir'de buluşturan, ülke turizmini canlı tutmayı hedefleyen 12.Travel Turkey İzmir Fuarı, bugün düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl 12'incisi düzenlenen fuarda, ülkemizde turizm değeri taşıyan şehirler tüm güzelliklerini görücüye çıkarırken, İnegöl'de doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle fuarda yerini aldı.

İnegöl'ün Oylat Kaplıcaları ve DOSTUM (Doğa Sporları ve Turizm Merkezi) ile temsil edildiği fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları, sektör temsilcileri, yabancı katılımcılar ve davetliler katılım gösterdi.

İNEGÖL,TURİZM STANDIYLA FUARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR

Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acenteler, satın alıcılar ve tatil planlayan son tüketicilerin ilgi gösterdiği fuara katılım gösteren İnegöl Belediyesi, İnegöl'ün turizmde öne çıkan değerlerinin tanıtıldığı standıyla ilgi odağı oldu. İnegöl'ün doğası ve turizm alanlarının dünyanın dört bir yanından gelen turizm şirketleri başta olmak üzere katılımcılara tanıtıldığı fuarda, Oylat Kaplıcaları ve Dostum ilk gün büyük ilgi gördü.

BAKAN ERSOY, İNEGÖL STANTINI ZİYARET ETTİ

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nin 4'üncüsünün eş zamanlı olarak yapılacağı fuarı 50 bin profesyonelin ziyaret etmesi beklenirken, açılış sonrası stantları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Oylat ve Dostum konseptiyle fuarda yer alan İnegöl standını da ziyaret etti. İnegöl'ün turizm değerleri hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, İnegöl'ün sahip olduğu turizm potansiyelinin birçok şehre örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.

"TURİZMDE DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"

Uluslararası turizm profesyonellerini seyahat tutkunlarıyla buluşturan Travel Turkey İzmir Fuarına katılım gösterilmesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Turizm'de İnegöl'ü nasıl ön plana çıkarabiliriz ve ekonomik açıdan nasıl bir katma değere bu olayı dönüştürebiliriz noktasında çalışmalar yürütüyoruz. İnegöl'ümüzün saklı kalmış doğal güzelliklerinin tanınması, bilinmesi ve dönem dönem farklı aktivitelerle ziyaret edilmesi, dolayısıyla İnegöl'ün ismini ön plana çıkartılması adına böylesi önemli fuarlara katılım gösterilmesi ile Turizm sektöründe İnegöl isminin daha fazla öne çıkmasına katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizler İnegöl'e tarım ve sanayi şehri olgusu yanında Turizm şehri unvanını da eklemek istiyoruz. Özellikle Doğa Sporları ve Turizm Merkezinden sonra İnegöl'de turizmin bir konsept olarak sunulması, bununla alakalı alt yapının güçlendirilmesi ve beraberinde farklı kazanımların sağlanması adına büyük bir gayretimiz ve heyecanımız var. Yaptığımız Turizm çalıştayı sonrasında aldığımız kararlarla ne kadar doğru bir istikamet üzere olduğumuzu çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün de bu fuarda aynı hedef doğrultusunda ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce de farklı şehirlerde bu tür büyük organizasyonlarda yer alarak tanıtımlarımızı yaptık. İnşallah bundan sonra da turizmle ilgili her alanda İnegöl'ü başarılı bir şekilde temsil etmeye, şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bacasız Sanayi olarak gördüğümüz turizm alanında, şehrimizin sahip olduğu değerleri öne çıkartarak Turizmde İnegöl'ü yükselen değer haline getireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Taban son olarak, "Sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren 12. 'Travel Turkey İzmir' Turizm Fuarı organizasyonunun oluşmasında emeği geçenlere ve İnegöl'ün Turizm değerlerinin tanıtılması adına fuarda görev alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.