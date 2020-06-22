İnegöl Yeniceköy'de su baskınının yaraları sarılıyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlar sonrası İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde oluşan su baskınları, yollarda asfaltları yerinden sökerek hasara neden olmuştu.

İnegöl Yeniceköy'de su baskınının yaraları sarılıyor
22.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:01
Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlar sonrası İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde oluşan su baskınları, yollarda asfaltları yerinden sökerek hasara neden olmuştu. İnegöl Belediyesi, bu bozuklukları gidermek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz hafta şehrimizde yaşanan yoğun yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Yeniceköy Mahallesi de bu durumdan etkilenen bölgelerden biri oldu. Özellikle Rauf Denktaş Caddesinde oluşan su baskınları, yollarda asfaltı sökecek seviyeye ulaşmıştı. Perşembe günü oluşan su baskını sonrası gerekli önlemler alınırken, İnegöl Belediyesi bozulan yolların onarımı için de çalışmalara başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, asfalt yama çalışmalarını yerinde inceleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dülger, "Geçen hafta yaşanan yoğun yağmurlardan dolayı Yeniceköy Mahallemizde bazı bölgelerimizde neredeyse sel olabilecek seviyede su baskınları oluştu. Bu baskınlar nedeniyle mahallemizin belli noktalarında asfaltlarda bozulmalarla alakalı ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bizler de şuanda Yeniceköy Mahallemizde Huzurevimizin bulunduğu Rauf Denktaş Caddesinde asfalt yama çalışmalarını inceliyoruz" dedi.

Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Dülger, "Burada yaklaşık 40 ton asfalt kullanılacak. Problem yaşanan 4 ayrı noktada yama çalışması yapılacak. Yaşamış olduğumuz yağışlar bir afet düzeyindeydi. Bir daha böyle yağışlar yaşamamamız dileğiyle yaptığımız işlemin mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeniceköy Mahallesi, Yeniceköy, İnegöl, Güncel, Haber

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