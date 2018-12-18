İnegöl Yollarına Makyaj

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 100 bin TL'lik yatırımla Süleymaniye Mahallesi'nde 15 sokakta kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.İnegöl Belediyesi'nin Süleymaniye Mahallesi'nde Ramazan, Ferah, Hasanlar, Hıdır, Kuzey kanal, Ademiye, Turan, Müftü, Yeşil İlyas, Cami, Hürriyet, Cemalettin, Şemsettin, Haşlama ve Şehit Muharrem Karakafa sokaklarda kaldırım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve AK Partili yöneticilerle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Taban, "Burada geçmişten bugüne eksik kalan kaldırımları hem yerinde bir görelim, hem de son aşamaya doğru götürelim istiyoruz. Eksikleri tamamlamak adına mahallemizdeyiz. Bilhassa şehrimizdeki yapılaşmanın tamamlandığı, artık mevcut binaların mukim olduğu alanlarda eksik olan yürüyüş alanları ve kaldırımları tamamlamak üzere çalışmalarımızı Orhaniye Mahallesi'nden başlatmıştık. Bütün mahallelerimizde bu tür eksikleri tespit edip bir an önce gidermeye çalışıyoruz. Bunlar olmadığında yağmurlarda evlerin içerisine su giriyor. Yine araçların bina duvarlarına çok yaklaşması kaldırımlar sayesinde engellenmiş oluyor. Vatandaşımızın da güvenli şekilde yürümesi sağlanmış olacak. Onun için bunları bir an önce tamamlamak istiyoruz" dedi. - BURSA