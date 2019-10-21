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İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı

23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken yıldırım çarpması sonucu yralandı.

21.10.2019 11:13İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.

OPERASYON EMRİ BEKLERKEN YILDIRIM ÇARPTI

Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Arkadaşları tarafından hemen tedavisi yapılan Doğan Olaştagöz, önce Diyarbakır'a, sonra da Ankara'ya getirildi. GATA'da tedavi göre uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Komando, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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