İnegölspor'da başkan münür kanar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor 'un olağanüstü kongresinde başkanlığa bir önceki dönem başkanlık yapan Münür Kanar seçildi.Sani Konukoğlu Konferans Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin seçilmesiyle devam eden kongre, denetim ve faaliyet raporların okunmasıyla devam etti.EŞREF GÜÇ BIRAKAN YÖNETİCİLER TEKRAR GÖREVE TALİP OLMUYORLAROlağanüstü kongrede konuşma yapan İnegölspor eski Başkanı Eşref Güç, 'Biz yönetim kurulu arkadaşlarımız ile beraber sizlerin oyları ile ibra olduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada olamayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve yardımcılarına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Bırakan yöneticiler tekrar göreve talip olmuyorlar bir daha böyle bir şey olmaz diye umuyorum' dedi.MÜNÜR KANAR BENİM İÇİN TERLİK ALAMAZ, İNEGÖLSPOR'U DÜŞÜRÜR DENDİİnegölspor Başkan Adayı Münür Kanar ise 'Algı operasyonları oldu 4 milyon borç var dendi, sezon sonu 9 milyon dendi. İsimler üzerinde algı oluşturuldu. Ben yönetim kurulu arkadaşlarımla cesaret gösterdik ve aday olduk. Haber kirliliği oldu, hep bir isimler aday dendi. Bu amaç ne için, her şey İnegölspor içindir. Eşref Güç, ben yönetime talibim demişti. Ben de hayırlı olsun dedim. Güzel bir yönetim kurmuştu ama bazen tutmuyor. Canı gönülden çalıştılar kapı kapı dolaştılar. Biz de İnegölspor için kapı kapı dolaşacağız. Biz bu borcu eritmek için çalışacağız. Bizim çalışmamız bu olacak. Şampiyonluk gibi bir hevesimiz yok, biz İnegölspor'un borcunu asgari düzeye çekip sonra gelecek yönetimi devretmek' diye konuştu.Kanar konuşmasını şöyle sürdürdü 'Benim için terlik alamaz don alamaz, İnegölspor'u düşürür dendi. Bize destek verenleri mahcup etmeden İnegölspor'u zirvede bıraktık, son anda Play Off'tan olduk. Münür kardeşinize güvenin. İnegölspor kuruşu kuruşuna ben bunun bilgilerini Alper beye ileteceğim. Ben bu borcun üstüne borç yapmamak için çalışacağım.?YAVUZ UĞURDAĞ SAHİP ÇIKMAYA DESTEK VERMEYE ÖZEN GÖSTERDİKİnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da, 'İnegölspor kurulduğundan beri başkanlık yapan kulübe sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. İnegölspor bir sevdadır. 1984 yılından beri bu kulübün içindeyim. İnegölspor, İnegöl şehrinin en birleştirici unsurudur. İçinde siyaset barındırmayan yegane kuruluştur. İnegölspor, İnegöl için çok önemlidir, İnegöl'ün en önemli markasıdır. İnegölspor Kulübü bu sorumluluğu her zaman üzerinde taşımıştır. İnegöl'de yaşayan insanlar olarak, İnegöl'deki yöneticiler olarak bu kulübe sahip çıkmaya destek vermeye özen gösterdik, bundan sonra da böyle olacaktır. Bizim desteğimiz her zaman İnegölspor'a olacaktır. Tekrardan yeni yönetime başarılar diliyorum, seçimler hayırlı uğurlu olsun' İfadelerini kullandı.Okunan raporların ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Seçimde kulüp başkanlığına Eşref Güç'ün yerine Münür Kanar seçildi. Söz alan Münür Kanar, destek veren herkese teşekkür etti.YENİ YÖNETİMKanar Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu Nurettin Aydemir, Nahit Eren, Saffet Güneş, Serkan Taşdemir, Özgür Gürbüz, Semih Peşin, Sebahattin Ablak, Şaban Gümüş, Mehmet Çalık, Coşkun Karduz, Serkan Kavak, Serkan Bak, Turan Albamya, Saim Metinbaş, Casim Yıldız, İsmail Yağlı, Ali Arıkoğlu, Erhan Demirden, Celalettin Kızılarslan ve Andrias Müller.