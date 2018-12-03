03 Aralık 2018, 13:01
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İnegölspor'da Galibiyet Sevinci

İnegölspor

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.



İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda alınan 3-2'lik  Sancaktepe Belediyespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir futbol oynadıklarını belirten genç teknik adam, "Kazanmayı da hak ettik. Rakibe net pozisyonlar da vermedik. Rakibin 2 tane penaltısı var. 1 tanesi evet penaltı ama öteki çok ağır bir karar. Bana göre verilmemesi gereken bir penaltıydı. Ama son dakikada güzel bir gol attık, 3-2 kazandık. Mutluyuz. Deplasman galibiyeti bizim için çok sevindirici. Sancaktepe gibi yukarıya oynayan iyi bir kadroyu burada yenmek bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

- İnegöl Sancaktepe,Fatih Akyel,İnegölspor
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:01



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