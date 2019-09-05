Haberler» Spor» Haber

İnegölspor'da hedef 3 puan

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü İsmail Güldüren, pazar günü saat 16.30'da sahalarında ağırlayacakları Yeni Çorumspor maçına dair açıklamalarda bulundu.

05.09.2019 16:48 İnegölspor'da hedef 3 puan
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü İsmail Güldüren, pazar günü saat 16.30'da sahalarında ağırlayacakları Yeni Çorumspor maçına dair açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Yeni Çorumspor maçı hazırlıkları kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, "Geçen sene İnegölspor kendi iç sahasında kaybettiği puanlardan dolayı belki de Play-Off'u kaçırdı. Bizim bu seneki önceliğimiz iç sahadaki bütün maçları kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz. Seyircimiz karşısındaki ilk maç. Oyuncularımızın çoğunun da kendi sahamızda oynayacakları ilk maçı. İnşallah sezon başından beri çalışmış olduğumuz antrenmanların performansını bu haftaki maçta gösterirler. Rakibimiz Çorumspor'da kendi sahasında geçen hafta galip geldi. Bu ligin yeni ekiplerinden ama bakıldığı zaman geçen seneden kadrosunu koruyan bir ekip. Biz çok fazla rakiplerle ilgilenmiyoruz. Sadece İnegölspor olarak kendi yapacağımız işlere bakıyoruz. Saha içerisinde neleri doğru yapabiliyoruz, neleri yanlış yapabiliriz. Biz onlar adına çalışıyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçta önceliğimiz galip gelmek. İnegöl'deki bütün STK gruplarını, bütün taraftar gruplarını maçımıza davet ediyorum. Çünkü bu ligin ilk maçı. İnşallah kendi sahamızda galip geliriz" dedi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Güldüren, İnegölspor, Çorumspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:57   A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor
20:50   Fenerbahçe'den volkan demirel paylaşımı: omuz omuza yeni bir yolculuğa
20:40   A milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor
20:39   Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı!
20:31   Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
20:31   Hatayspor'da milli ara sona erdi
20:28   Ümit milli taekwondoculardan 3 gümüş