İnegölspor destek bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor 'un Basın Sözcüsü Ozan Can ile Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi, haftalık değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Basın Sözcüsü Ozan Can, "Bildiğiniz gibi Sancaktepe ile evimizde kritik bir maç oynadık. Zaman zaman zorlansak ta, ikinci yarı etkili oyunumuzla galip gelmesini bildik ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Zor geçeceğini biliyorduk. Sancaktepe ligimizin kuvvetli takımlarından biri. Bize gelene kadar 2 maçta 6 puan topladılar. Bir önceki toplantıda galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız demiştim. Taraftarında itici gücü ve desteğiyle 3 puanı almasını bildik. Taraftarımıza buradan teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Şimdi önümüzde Zonguldak Kömür maçı var. Zonguldak takımı da bizim gibi 4 puana sahip bir takım. Ama ligde kolay maç yok. Geçen hafta olduğu gibi hazır bir şekilde Zonguldak'a gidip, 3 puanı alarak galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Ahmet Hakan Şahin kardeşimizin ufak bir sakatlığı var ama maç gününe kadar umarım iyileşecektir. Cumhur arkadaşımızın 3 sarı kartı var, kart sınırında. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Takımımıza sonradan katılan arkadaşlarımızın uyum sürecini yavaş yavaş atlattığını Sancaktepe maçında gördük. Form grafiğini yükselten arkadaşlarımızda oldu. Sonuçta bu bir takım oyunu. Herkes bir birini destekleyerek, tetikleyerek daha iyi hale gelecektir. Yani takım olma yolunda ilerliyoruz" dedi.Can, "Bu arada dün çekilen kupa kurasında 3. Lig ekibi olan Hatay Erzinspor ile eşleştik. Geçen yılda 3. Lig takımı ile eşleşmiştik ve maalesef elenmiştik. Bu sene öyle olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye kupası da bizim için maddi ve manevi olarak önemli" diye konuştu.Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi ise, "Bizim maça gelene kadar Sancaktepe 2 maçta 3'er puan alarak hanesine 6 puanı hanesine yazdırmış ve 2 maçta 7 gol atmış. Maçtan önceki favori ile maçın başlama vuruşundan sonraki favori zaman zaman değişebiliyor. Sonuçta sahada mücadele eden takım kazandı. Takımımıza sonradan gelen Abdullah kardeşimiz vardı. Maça girdikten sonrada gayet başarılıydı, hiç sırıtmadı. Arkada daha bekleyen yeni arkadaşlarımız var. Belli bir rotasyon çerçevesinde takımımızı da oturttuğumuz zaman bazı şeyleri aşabileceğimizi biliyoruz. Biraz zaman gerekecek. Bazı şeyleri sindire sindire bitmemiz lazım. Zonguldak maçının kolay geçeceğini tahmin etmiyoruz. Her maç zor. Belki kağıt üzerinde favorisinizdir ama saha içinde favorinin kim olacağı belli olmuyor. Ben şimdiden Zonguldak maçı için arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım en güzel sonucu alıp, döneriz. Taraftarlarımızda bizleri yalnız bırakmazlarsa çok seviniriz. Zaten arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz sabıra birazda desteğe ihtiyacımız var. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. O yüzden bu haftaki Zonguldak ve sonrasındaki Hacettepe maçına bakalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Biz forma reklamımız boşta olduğu için hiç bir maddi talep olmadan formamıza İnegöl Mobilyası reklamını koyduk. İnegöl'ün marka değerleri köftesi, mobilyası ve Oylat kaplıcalarıdır. Bunlardan biri olan mobilya olduğu ve forma reklamı boşta kaldığı için formanın önüne İnegöl Mobilyası yazmayı tercih ettik. Destek ziyaretleri için geziyoruz. Bir sürü esnaf kardeşlerimiz bize destek verdi. Daha destek vereceklerde var. Maddi sıkıntılar sadece bizde yok. Maddi sıkıntı her yerde var. Bunları aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA