İnegölspor - Eyüpspor: 0-1

STAT: İnegöl
İlçe
HAKEMLER: Mustafa Murat
Oğuz (xxx), Hakan Betaş (xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xxx), Hüseyin Gökberk Arslan (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan
(xx), Kemal Hastürk (xx), Bilal Özdemir
(x) (Dk. 46 Raif Demir x), Okan Deniz
(xx) (Dk. 69 Cengiz Ötkün x), Taner Yalçın
(x), Yaşar
Çetin (x), Serhat Mermer (xx), Emirhan Aydoğan
(x) (Dk. 65 Ahmet Hakan Şahin
x), Osman Torun
(xx), Volkan Altunsoy (xx), Orhan Evci
(x)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit
(xxx), Gökhan Çalışır
(xx), Doğan Ateş (xxx), Kubilay Akyüz (xx) (Dk. Erkan Yetişmiş), Hakan Yavuz
(xx), Muhammed Yeşil (xx), Yüksel Kayaalp (xx), İsmail Ayaz
(xx), Mehmet Kodeş (xx) (Dk. 87 Berkan Turan), Murat Akçay
(xx) (Dk. 75 Hasan Güleryüz x), Yunus Emre Gedik (xxx)
SARI KARTLAR: Okan Deniz, Kemal Hastürk (İnegölspor
), Yüksel Kayaalp, Muhammet Yeşil (Eyüpspor
)
GOL: Dk. 40 Gökhan Çalışır (Eyüpspor)
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi.
12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topu önünde bulan Osman'ın ceza sahası içine pasında Emirhan'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
14'üncü dakikada kullanılan korner vuruşunda Emirhan'ın ortasına yükselen Yaşar'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
25'inci dakikada gelişen Eyüpspor kontra atağında Murat'ın ceza sahası içinden vuruşunda top kalecide kaldı.
27'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında Kubilay'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
40'ıncı dakikada Sarıyer
'in kazandığı serbest atışta Doğan'ı ortasına yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
65'inci dakika gelişen İnegölspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Raif'in sert vuruşu kalecide kaldı.
Maç bu skorla sona erdi.
- Bursa
İnegöl,Okan Deniz,Eyüpspor,İnegölspor
09 Aralık 2018 Pazar 15:53