İnegölspor-Hacettepe: 2-0

STAT: İnegöl
İlçe
HAKEMLER: Egemen Artun(xx), Sedat Yavunoğlu, Ünal Doğru(xx) İnegölspor
: Şener Özcan(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Serhat Mermer(xxx), Erdi Can
Şehit (xx)(Dk. 68 Cengiz Ötkün xx), Emirhan Aydoğan(xx), Osman Torun(xxx), Enes Bayır(xx), Volkan Altunsoy(xxx), Yasin Görkem Arslan(xx), Fatih
Üge(xx)(Dk. 87 Taner Yalçın
xx), Ahmet Hakan
Şahin(xx)(Dk. 60 Yaşar Çetin xx)
HACETTEPESPOR: Burak Çapkınoğlu(xx), Berat Aydoğdu(xx), Arda Kızıldağ(xx), Ali Eren
Karadağ(xx), Serdar Can
Eralp(xx), Kaan
Yüksel(xx)(Dk. 69 Muhammed Ali
Barutcu xx), Furkan Ünsal(xx)(Dk. 56 Hüseyin Seyhan
xx), Hüseyin Eren Bektaş(xx), Furkan Temir(xx)(Dk. 44 Mehmet Tuğrul
Başkan x), Suat Bolat(xx), Metehan Mert
SARI KARTLAR: Serhat Mermer(İnegölspor), Mehmet Tuğrul Başkan(Hacettepe)
GOLLER: Dk 72, Dk 90+3 Cengiz Ötkün (inegölspor) TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Hacettepespor
'u 2-0 yendi.
11'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Osman'ın yerden pasında topla buluşan Erdi'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
21'inci dakikada kazanılan serbest atışta Emirhan'ın ortasına yükselen Volkan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
34'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına topla giren Ahmet'in pasında Fatih'in vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
73'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Cengiz'in vuruşu golü getirdi.1-0
90+4'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu.2-0
Maç İnegölspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- Bursa
İnegöl, Şener Özcan, İnegölspor, Spor
Kaynak: DHA