İnegölspor inancını koruyor

İnegölspor , sahasında Sarıyer 'i yenerek Play-Off iddiasını devam ettirdi. Teknik direktör Yoldaş, bu yarışı sonuna kadar götüreceklerini belirtirken, kulüp başkanı Kanar da yollarına devam ettiklerini kaydetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 25'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Sarıyer'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 43'e çıkaran Bursa temsilcisi, 5'inci sıradaki yerini de korudu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, her oyuncunun kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Oyunculara değil, sisteme dayalı bir oyun anlayışlarının olduğunu belirten Yoldaş, "Onun mücadelesi vardı sahada. O çok büyük bir faktör. Oynayan arkadaşlarımızda çok büyük mücadele verdi. Bu şartlarda tabii ki stresli maçlar oynuyoruz. Yine aynı şekilde zor haftalar bitmeyecek ama zoru seviyoruz. Bunu hep söyledik. İnşallah bu yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum onların. Ayrıca maçta bir an olsun desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN KANAR: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Galibiyet için taraftara teşekkür eden başkan Münür Kanar ise, "Bizi 90 dakika desteklediler. Malum Urfa maçında 3 tane cezalı topçumuz vardı. Sağ olsun yerine girenlerde ellerinden geleni yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de değerli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin ve işadamlarına armağan ediyorum. Ben daha öncede söyledim. Yolumuza devam ediyoruz ama bizim sıkıntımızı biliyorsunuz" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Serkan Taşdemir de, "Çok mutluyuz,1-0 yendik. Netice itibariyle 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu maç 6 puanlık bir maçtı. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Taraftar yönetim kenetlenmiş vaziyette. Herkesin İnegölspor'a sahip çıkması gerektiğini düşünüyor ve söylüyorum" ifadelerini kullandı.

- İnegöl