İnegölspor - Keçiörengücü: 1-2

STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Uğur Önay (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (x), Gökhan Kurumuş (xx), Yaşar Çetin (x) (Dk. 75 Taner Yalçın x), Cengiz Ötkün (xx), Serhat Mermer (xx), Emirhan Aydoğan (x), Osman Torun (x), Enes Bayır (xx) (Dk 89 Erdi Can Şehit), Volkan Altunsoy (xx), Yasin Görkem Arslan (x), Fatih Üge (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Serhat Çam (xx), Cihan Can (xxx), Erdi Dikmen (xx), Süleyman Olgun (xxx), Burak Aydın (xx) (Dk. 72 Abdülkadir Kuzey xx), Devrim Taşkaya (xxx) (Dk. 90 Hakan Çevik), Abdulkadir Korkut (xx), Gökhan Meral (xxx), Selim Kayacı (xxx), Taha Balcı (xxx) (Dk. 89 Seçkin Getbay xx)
GOLLER: Dk. 66 Fatih Üge (İnegölspor) - Dk. 76 Abdülkadir Kuzen, Dk. 83 Devrim Taşkaya (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Yasin Görkem Arslan, Enes Bayır, Emirhan Aydoğan (İnegölspor) - Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Selim Kayacı (Keçiörengücü)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.
66'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Osman çalımlarla ceza sahasına girerken, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Osman pasını Fatih'e aktarırkeni Fatih'in vuruşu golü getirdi: 1-0.
76'ncı dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Abdülkadir Korkut'un sert vuruşunda kaleye giden topa dokunan Abdülkadir Kuzey, eşitliği sağladı: 1-1.
83'üncü dakikada gelişen Keçiörengücü atağında ceza sahasına atılan topu önünde bulan Devrim'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
Bu golün ardından Keçiörengücü maçı 2-1 kazandı.
Şener Özcan, İnegöl, İnegölspor, Spor
Kaynak: DHA