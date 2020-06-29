İnek, kuyruksuz buzağı yavruladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırtıyor.

29.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:25
Mersin'in Silifke ilçesinde, kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırtıyor.
Uzuncaburç Mahallesi'ndeki çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Emrah Çevik'in 3 gün önce ineği buzağıladı.
Kuyruksuz buzağı dünyaya geldiğini fark eden Çevik, şaşkınlık yaşadı.
Çevik, gazetecilere, 12 yıldır besicilik yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Kuyruksuz buzağının sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Çevik, "İneğimiz 3 gün önce gece saatlerinde sancılandı ve doğum yaptı. Hanım, ahıra bakmaya gitti ve buzağıyı görmüş. Kuyruksuz olduğunu görünce şaşırmış. Bana da haber verince ben de baktım. Buzağı kuyruksuz ama sağlığı yerinde, annesini emiyordu. Sabah olunca veteriner arkadaşlara telefon açarak durumu anlattım. Kuyruksuz olarak doğum olabileceğini söylediler." diye konuştu. İnek, kuyruksuz buzağı yavruladı

Kaynak: AA

Etiketler: Uzuncaburç, Silifke, Mersin, Emrah, Güncel, Haber
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