Haberler» 3. Sayfa» Haber

İnek otlatmaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah inek otlatmaya giden 65 yaşındaki yaşlı adamın tarlada cesedi bulundu.

08.08.2019 17:49 İnek otlatmaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah inek otlatmaya giden 65 yaşındaki yaşlı adamın tarlada cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabayar köyündeki evinden sabah ayrılarak köy merasına inek otlatmaya giden Zafer Başkurt (65), eve dönmeyince komşuları yaşlı adamı aramaya çıktı. Köy merasında ineklerin yanında yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zafer Başkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Kadirli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemede ilk bulgulara göre Zafer Başkurt'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:46   Bozkurt'ta deprem derin izler oluşturdu
19:44   Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadı
19:43   Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı
19:41   Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı
19:37   Kurt Kapanı uygulamasında dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi yakalandı
19:35   Yangında mahsur kalan yaşlı adamı ablası kurtardı
19:30   Kocaeli'de çöplük alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü