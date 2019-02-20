İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

Niğde
'de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli
Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Edikli,Niğde
Kaynak: İHA