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İnek sütü fiyatları 2019 yılında yüzde 20.87 yükseldi

Hayvansal ürünlerden 2019 yılında en çok, yüzde 20.87 ile inek sütü, yüzde 21.12 ile de koyun sütü fiyatları yükseldi.

20.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:08
İnek sütü fiyatları 2019 yılında yüzde 20.87 yükseldi

Hayvansal ürünlerden 2019 yılında en çok, yüzde 20.87 ile inek sütü, yüzde 21.12 ile de koyun sütü fiyatları yükseldi. Bu dönemde, yapağı fiyatı yüzde 1.48 ve bal fiyatı da yüzde 15.94 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yıllık bazda canlı hayvanlardan sığır (kültür) fiyatı yüzde 3.25 ve sığır (yerli) fiyatı yüzde 2.74 düştü.

Bu dönemde fiyatı en az artan canlı hayvanlar yüzde 0.61 ile sığır (kültür melezi) ve yüzde 4.77 ile tiftik keçisi oğlağı, fiyatı en çok artanlar da yüzde 17.71 ile kıl keçisi ve yüzde 19.87 ile kıl keçisi oğlağı oldu.

Büyükbaş hayvanların değeri yüzde 8.46 artarak 112.86 milyar liraya, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 25.36 artarak 46.48 milyar liraya, kümes hayvanlarının değeri ise yüzde 20.86 artarak 5.91 milyar liraya yükseldi.

Toplam süt üretim değeri yüzde 24.64 artarak 43.65 milyar liraya, toplam kırmızı et üretim değeri yüzde 17.41 artarak 38.14 milyar liraya ve bal üretim değeri yüzde 16.44 artarak 4.27 milyar liraya yükselirken, yumurta üretim değeri de yüzde 2.27 azalarak 7.35 milyar liraya düştü. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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