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'İnek tarlaya girdi' kavgası: 9 yaralı

'İnek tarlaya girdi' kavgası: 9 yaralı Adıyaman'da, tarlaya giren inek yüzünden birbirine taş ve sopalarda saldıran komşuların kavgasında 9 kişi yaralandı.

17.04.2020 01:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:12

'İnek tarlaya girdi' kavgası: 9 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman 'da, tarlaya giren inek yüzünden birbirine taş ve sopalarda saldıran komşuların kavgasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyünde iki komşu arasında ineğiniz tarlaya girdiği meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Her iki komşunun yakınlarının da karışmış olduğu kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Meydana gelen olayda aralarında kadın ve çocuklarda olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırdı. Kavga olayı sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken olayların yeniden başlamaması için ise güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

’İnek tarlaya girdi’ kavgası: 9 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, 3. Sayfa
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