10 Aralık 2018, 09:09
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İnekten Kurtulayım" Derken Duvara Çarptı, Kazaya Sebep Olan İneklerin Traktör Sürücüsüne İlginç...

"İnekten kurtulayım" derken duvara çarptı, kazaya sebep olan ineklerin traktör sürücüsüne ilginç bakışı da kameraya böyle yansıdıBURSA - Bursa'da yola çıkan ineklere çarpmamak için direksiyonu kıran traktör şoförü duvara çarptı.

"İnekten kurtulayım" derken duvara çarptı, kazaya sebep olan ineklerin traktör sürücüsüne ilginç bakışı da kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da yola çıkan ineklere çarpmamak için direksiyonu kıran traktör şoförü duvara çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan traktör sürücüsü, cadde üzerinde başıboş gezen iki inekten karanlıkta kalanı son anda fark etti. İneğe çarpmamak için direksiyonu kıran şoför, duvara çarparak durabildi. Traktörden düşen sürücü kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, traktörüne binerek olay yerinden uzaklaştı. İneklerin kaza yapan traktöre uzun süre bakmaları gözlerden kaçmadı. Bursa
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:09



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