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İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor

Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:46
İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor
Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor. Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Koca Seyit Havalimanında tarifeli seferler ile bölgeye gelen ve giden uçaklar Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından dezenfekte ediliyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün biraz daha yayılan korona virüs tehdidine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Balıkesir Koca Seyit Havalimanında ticari uçuşlarda kullanılan bütün yolcu uçakları iniş sonrasında ve kalkış öncesinde içinden dışına, yolcu bagajlarına kadar dezenfekte ediliyor. Edremit Belediyesi tarafından kurulan Hijyen Timi özel koruyucu kıyafetleri ve dezenfektanlar ile çalışmalarını tüm uçuşlarda gerçekleştiriyorlar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

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