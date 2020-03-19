Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor - Haberler

İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor

İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor BALIKESİR - Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor.

19.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:29
İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor

BALIKESİR - Korona virüs önlemleri dahilinde inen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor. Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Koca Seyit Havalimanında tarifeli seferler ile bölgeye gelen ve giden uçaklar Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından dezenfekte ediliyor.
Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün biraz daha yayılan korona virüs tehdidine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Balıkesir Koca Seyit Havalimanında ticari uçuşlarda kullanılan bütün yolcu uçakları iniş sonrasında ve kalkış öncesinde içinden dışına, yolcu bagajlarına kadar dezenfekte ediliyor. Edremit Belediyesi tarafından kurulan Hijyen Timi özel koruyucu kıyafetleri ve dezenfektanlar ile çalışmalarını tüm uçuşlarda gerçekleştiriyorlar. İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İnen ve kalkan her uçak dezenfekte ediliyor
Etiketler : Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Haberler
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading