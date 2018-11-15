Inesec 2018'de Dicle Elektrik'e Özel Oturum

Dicle Üniversitesi
tarafından organize edilen Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi'nde (INESEC 2018) Dicle Elektrik için düzenlenecek olan özel oturumda Dicle Elektrik Dağıtım
A.Ş. yöneticileri geleceğin şebekelerini anlatacak.
14 Kasım tarihinde başlayan Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi 17 Kasım'da sona erecek. Kongrenin 16 Kasım Cuma günkü Dicle Elektrik Özel Oturumunun konusu 'Dicle Elektrik Bölgesinde Akıllı Şebeke Uygulamaları, Enerji Kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar' olarak belirlendi.
Saat 16.00'da ki oturumda Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel
'Dicle Elektrik Bölgesinde Geleceğin Şebekesi Çalışmaları Projeksiyonu' başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Ardından Genel Müdür Yardımcıları Nedim Tüzün 'Dicle Elektrik Bölgesinde Şebekenin İzlenmesi ve Enerji Kalitesi Artışına Yönelik Uygulamalar', İ. Halil Ertürkler ise 'Dicle Elektrik Bölgesinde Akıllı Sayaç ve CBS Uygulamaları' başlıklı sunumları yapacaklar. - DİYARBAKIR
15 Kasım 2018 Perşembe 13:36