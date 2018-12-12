İnesmek F Klavye Kursu Öğrencileri Zabıt Katipliğini Kazandı

İNESMEK EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Kurulduğu günden bu yana pek çok insan için umut olmuş, pek çok insanın da hayalini gerçekleştiren İnesmek adeta bir okul özelliğine sahip yapısıyla kültür ve sanat eğitimi konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Farklı branşlarda açılan kurslarla her bireyin kendi yeteneklerini ortaya koyma, beceri sağlayabildiği alanları açığa çıkardığı bir merkez haline gelen İnesmek, kursiyerlerin başarıları ile de örnek bir eğitim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İnesmek'te Meryem Bozkurt eğitmenliğinde gerçekleştirilen 180 saatlik F Klavye kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler girmiş oldukları Zabıt Katipliği sınavını kazanma başarısı gösterdi. Pınar Meydan, Didem Çelik ve Özlem Akyıl İnegöl Adliyesine, Semih Kaya ise Bursa Adliyesinde zabıt katibi olarak atandı.

2011'DEN BERİ İNEGÖL HALKINA HİZMET VERİYOR

İnesmek kursiyerlerinin Zabıt Katibi olarak atanmaları hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnesmek örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı, sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli ve yaygın eğitim ilkeleri ile İnegöllü hemşerilerimize sanatsal alanda beceri kazandıran bir merkez. İnesmek kurslarımız her geçen gün hizmet kalitesini ve branş sayısını arttırarak 2011'den beri İnegöl halkına hizmet veriyor. Bilindiği üzere 15 Temmuzun yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz açılışla İnesmek Kurslarımızı Beşinci Mevsim Kültür Merkezimize taşıdık. İyileşen fiziki şartlar ile birlikte kurslarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin daha da güzel işler ortaya koyduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

ZABIT KATİBİ OLARAK ATANDILAR

İnesmek'in, her bireyin kendi yeteneklerini ortaya koyma, beceri sağlayabildiği alanları açığa çıkardığı bir merkez haline geldiğini belirten Taban, "Eylül ayı içerisinde kayıt başvuruları alınan ve ekim ayında kursların başladığı İnesmek'te 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 40 farklı branşta, 76 grupla 1773 kursiyere bünyesinde 43 usta öğretici ile eğitim verilmektedir. Farklı branşlarda açılan kurslarda, kursiyerlerin göstermiş oldukları başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu kapsamda son olarak Meryem Bozkurt eğitmenliğinde gerçekleştirilen 180 saatlik F Klavye kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler girmiş oldukları Zabıt Katipliği sınavını kazanma başarısı gösterdi. Pınar Meydan, Didem Çelik ve Özlem Akyıl İnegöl Adliyesine, Semih Kaya ise Bursa Adliyesinde zabıt katibi olarak atanarak bizlerin ne kadar doğru bir iş yaptığını gösterdiler."

Taban son olarak, "Zabıt katibi olarak atanan kursiyerlerimize meslek hayatlarında başarılar dilerken, Meryem Bozkurt hocamıza göstermiş olduğu özverili çalışmasından dolayı şükranlarımı sunar, tüm ilçe halkımızı İnesmek kurslarımıza beklediğimizi buradan bir kez daha ifade eder, hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlarım" dedi.