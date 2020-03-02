İnesmek İle Sessizliğin Sesi Oluyorlar

Hizmet seferberliğini sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sınırlamayıp şehirde yaşayan bireylerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan İnegöl Belediyesi, bu anlamda İNESMEK ile her yıl binlerce kişiye eğitim veriyor. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) hem mesleki hem de hobi amaçlı kurslarla ilçe halkına hizmet sunuyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, 18 kursiyerle çalışmalarını sürdüren işaret dili kursları hakkında açıklamalarda bulundu. Türk İşaret Dili Kursu adıyla düzenlenen eğitimlerde, derslerin uygulamaya yönelik işlendiğini ifade eden Başkan Taban, "Usta öğreticilerimiz, diğer tüm kurslarda olduğu gibi işaret dili kursunda da kursiyerlerimize en iyi imkanlarda en iyi eğitimi sunmak adına çaba sarf ediyor. Bu kursumuzda sadece kelimeler öğreterek dersi bitirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki pratik yapılmayınca sadece öğrenilen kelimelerle iletişim kurulamıyor. İşaret dilinde mimiğin, dudağın, yönlendirmenin hızın ve işaretlerin ayrı ayrı önemi vardır. Hepsi bir arada olursa karşı tarafla doğru iletişimi kurmuş ve anlaşılır oluruz. Yani burada öğrencilerimizle sadece kelime öğretmiyoruz. İşitme engelli arkadaşımız da 2 haftada bir olmak üzere derslerimize davet ediliyor. Kursiyerlerimiz de onlarla sohbet ederek kendilerini geliştiriyorlar. Öğrendikleri kelimeleri kullandıkça akıllarında daha kalıcı oluyor. İşitme engelli birey ile karşılaşınca heyecanlanmak yerine o an onunla iletişime geçiyorlar artık. Eğitimlerde her dersin ve haftanın sonunda cümle pratikleri yapılıyor. Ve sık sık kelime tekrarları yaparak daha kalıcı hale getiriliyor. Kursiyerler hikaye ve masal çevirileri yapacak kadar ilerliyorlar. Ben buradan tüm ilçe halkımıza da seslenmek istiyorum; sessizliğe ses olmak isteyen herkesi işaret dili kurslarımıza bekliyoruz" dedi.