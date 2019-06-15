İnesmek'in 8. Genel Sergisi Açıldı

Yüzlerce eserin görücüye çıktığı sergi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergiyi gezenler, kursiyerlerin 1 yıllık emekleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserleri hayranlıkla inceledi.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (İNESMEK) 8'nci geleneksel yılsonu el sanatları sergisi, Cuma akşamı düzenlenen törenle açıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 84 farklı branşta yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel eserler, eski kültür sarayının bulunduğu alanda kurulan çadır içerisinde hazırlanan stantlarda izlenime sunuldu.

8. geleneksel sergi açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibinin halk dansları gösterisi sunuldu. İNESMEK bünyesinde bulunan; giyim, mefruşat, dekoratif ahşap süsleme, filografi, iğne oyası, yağlı boya resim, yaş pasta yapım ve sunumu, saç tasarımı ile makyaj, amigurimi bebek yapımı gibi farklı branşlarda eserlerden oluşan serginin açılışı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın konuşmasıyla devam etti. Başkan Taban, güzel bir günde bir arada olduklarını ifade ederek; "Yavaş yavaş artık eğitim öğretimin sonuna geldiğimiz günlerde, bizler de İnegöl Belediyesi eliyle gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarımızda biz de artık yılsonu faaliyetlerimizi icra etmiş bulunuyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin iğne oyasıyla nakış işler gibi emek verdikleri ve bu emekler neticesinde de bu güzelliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen, tüm ilçe halkımızın ilgi ve alaka gösterdiği, sürekli olarak tüm kurslara katılmaya çalıştığı, gayret ettiği bir sürece doğru evrilen İNESMEK görüyoruz" dedi.

4035 KURSİYER EĞİTİM ALDI

İNESMEK kursları hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Taban, "İNESMEK kurslarımızda 47 usta öğreticimiz, 84 farklı branşta 184 grupla 4 bin 35 kursiyere hizmet vermiş bulunuyoruz. Bu dönem yeniliklere sayfa açabilmek adına özellikle bizlerin de seçim ve propaganda döneminde bahsettiğimiz ortak aklı çalıştıracağız. Vatandaşımızın beklentilerini, hissiyatını karşılayacak işler yapmak istiyoruz demiştik. İşte İNESMEK kurslarında da sizlerden bize ulaşan her ne varsa bu kursları açmaya gayret ettik. Özellikle gençlerimizle alakalı robotik kodlama kurslarını açtık. Beraberinde nesneye dayalı programlama, amigurimi gibi kursları açmaya çalıştık. Bu ve bunun gibi gelen fikir ve önerilere her zaman açık olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece kurs merkezlerimizde de yapmadık. Beraberinde farklı farklı noktalarda ve lokasyonlarda bu hizmetleri vermeye devam ettik. İnşallah İNESMEK çok daha güzel hizmetler vermeye devam edecek. Gelişmeye devam edecek. Geçmişte hayat bulan ve hayata geçmiş olan İNESMEK kurslarımız bugün emin adımlarla yoluna devam edecek. İnşallah 14-23 Haziran tarihleri arasında 10.00 ile 22.00 saatleri arasında bu alanda eserlerimizi görmüş olacaksınız. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

İSTEDİĞİNİZ KURSU AÇARIZ

Başkan Taban'ın ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Kaymakam Şükrü Görücü de "Bugün çocuklarımıza karne verdik, çocuklarımızı sevindirdik. Okullarımızı tatile gönderiyoruz. Ama yarın sabah çocuklarımız için çok önemli bir sınav var. Çocuklarımızın o sınavlara rahat girebilmesi için hemşerilerimizden ricamız gürültü yapmamaları. Belediyemizin sergisindeyiz bugün. Belediyemizin çalışmalarını yakından izlediğimiz gibi sergisini de hep birlikte açıyoruz. Bu sergilerin hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Bu kurslardan hepinizin çok güzel eserleri olduğunu da birazdan göreceğiz. Biz sizler ne isterseniz gerek Kaymakamlık gerek Belediye olarak her kursu açmaya hazırız" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere temsili sertifika takdimi gerçekleştirildi. Ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve kalabalık vatandaşlar sergiyi ilgiyle incelerken, İNESMEK kursiyerlerinin eserleri büyük beğeni topladı. Açılış programı serginin gezilmesinin ardından konserle devam etti. Serginin 14 Haziran – 23 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 10.00-22.00 saatleri arasında açık kalacağı ve dileyen tüm vatandaşların sergiyi gezebileceği ifade edildi.