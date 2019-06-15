İnesmek kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İNESMEK) sona ererken, kursiyerler eserlerini sergiledi.



Yıl sonu geleneksel el sanatları sergisi, eski Kültür Sarayı alanında kurulan çadırda açıldı. Yüzlerce eserin görücüye çıktığı sergi ilgi görü. Sergiyi gezenler, kursiyerlerin 1 yıllık emekleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserleri hayranlıkla inceledi. Giyim, mefruşat, dekoratif ahşap süsleme, filografi, iğne oyası, yağlı boya resim, yaş pasta yapım ve sunumu, saç tasarımı ile makyaj, amigurimi bebek yapımı gibi farklı branşlarda eserlerden oluşan serginin açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yavaş yavaş artık eğitim öğretimin sonuna geldiğimiz günlerde, bizler de İnegöl Belediyesi eliyle gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarımızda artık yıl sonu faaliyetlerimizi icra etmiş bulunuyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin iğne oyasıyla nakış işler gibi emek verdikleri ve bu emekler neticesinde de bu güzelliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen, tüm ilçe halkımızın ilgi ve alaka gösterdiği, sürekli olarak tüm kurslara katılmaya çalıştığı, gayret ettiği bir sürece doğru evrilen İNESMEK görüyoruz" dedi.



Kaymakam Şükrü Görücü de "Bu sergilerin hazırlanmasında emeği geçen başta başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz. Bu kurslardan hepinizin çok güzel eserleri olduğunu da birazdan göreceğiz. Biz sizler ne isterseniz gerek kaymakamlık, gerek belediye olarak her kursu açmaya hazırız" ifadelerinde bulundu.



Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA