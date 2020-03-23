INEVA Çevre Teknolojileri’nin Genel Müdürü Erman Çakal oldu
Enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nde üst düzey bir atama gerçekleşti.
23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Enerji geri kazanımına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştiren INEVA Çevre Teknolojileri'nde üst düzey bir atama gerçekleşti. Enerji sektörünün deneyimli ismi Erman Çakal, Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü olarak çalışmalarına başladı.
Kaynak: Dunya.com