26 Kasım 2018, 16:48
»»

Infantino'dan Olaylar Hakkında Açıklama: 'Çok Üzgünüm...'

Infantino

FIFA Başkanı Gianni Infantino, River Plate-Boca Juniors maçı öncesi çıkan olaylar ve ertelemelerin kendisiyle ilgili olmadığını belirtip, “Bu kararları ben almadım. Ya da kimseyi tehdit etmedim” dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz açıklamalar geldi. Dünya basınında gündeme bomba gibi River Plate- Boca Juniors olaylarıyla ilgili konuşan Infantino, yaşanan iddialara açıklık getirdi.
Copa Libertadores finalinde rövanşın iki kez ertelenmesi konusunun kendisiyle alakalı olmadığını aktaran FIFA Başkanı, "Yaşanan olaylardan ve ertelemelerden dolayı çok üzgünüm. Futbolda şiddet olmamalı. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin güvenliği birinci öncelik olmalı" dedi.
Infantino, "Maalesef yanlış iddialar ve söylentiler var. Ben maçın hafta sonu olması için bir karar almadım. ya da kimseyi tehdit etmedim. Bu kararlar ve sorumluluk tamamen CONMEBOL'e aittir. FIFA'nın kararı değil" diye konuştu. 
River Plate,Boca Juniors

YORUMLAR