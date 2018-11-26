Infantino'dan Olaylar Hakkında Açıklama: 'Çok Üzgünüm...'

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz açıklamalar geldi. Dünya basınında gündeme bomba gibi River Plate- Boca Juniors olaylarıyla ilgili konuşan Infantino, yaşanan iddialara açıklık getirdi.

Copa Libertadores finalinde rövanşın iki kez ertelenmesi konusunun kendisiyle alakalı olmadığını aktaran FIFA Başkanı, "Yaşanan olaylardan ve ertelemelerden dolayı çok üzgünüm. Futbolda şiddet olmamalı. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin güvenliği birinci öncelik olmalı" dedi.

Infantino, "Maalesef yanlış iddialar ve söylentiler var. Ben maçın hafta sonu olması için bir karar almadım. ya da kimseyi tehdit etmedim. Bu kararlar ve sorumluluk tamamen CONMEBOL'e aittir. FIFA'nın kararı değil" diye konuştu.