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Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlarda insan hayatının önemine dikkati çekti.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
Infantino:
FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlarda insan hayatının önemine dikkati çekti.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Infantino'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikleri, video mesaj aracılığıyla üye federasyonlarla paylaştığı belirtildi.
Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Infantino, "Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte kulüplerin mali sıkıntı yaşayacağını vurgulayan Infantino, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında." değerlendirmesinde bulundu.
Birlikte düşünerek çözüm üretmenin önemine dikkati çeken FIFA Başkanı, şunları kaydetti:
"Federasyonlara 2019 ve 2020 yılı için yapılacak ödemelerde belli şartlar var. Bu kriterlerin esnetilmesini talep ediyoruz. Asla yalnız olmayacaksınız ve tüm dünya paranın nereye ve neden harcandığını bilecek. Uluslararası maç takvimiyle ilgili hem milli takımların hem de kulüplerin yararına doğru adımlar atılmalı. Futbolcuların transferleri ve sözleşmelerinde esneklikte sağduyunun hakim olması gerekiyor. Her şey iyi olduğunda, futbolun tekrar insanları bir araya getirmede önemli rol oynayacağına inanıyorum. O an için hazırlanalım. FIFA, bu zor zamanlarda bizimle birlikte. Hep birlikte kazanacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
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