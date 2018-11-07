Infantino'nun Savcıyla Olan İlişkisi Yüzünden Başı Derde Girdi

"Football-Leaks" belgelerinde ortaya atılan iddialar üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun savcı Rinaldo Arnold ile olan tartışmalı görüşmelerini incelemeye alındı.
İsviçreli savcı Rinaldo Arnold'un, maçlar ve FIFA etkinliklerine düzenli olarak konuk olmasıyla ilgili ortaya atılan "Football-Leaks" belgeleri FIFA Başkanı ve UEFA eski Genel Sekreteri Gianni Infantino'nun başını bir kez daha derde soktu. Tüm belgelere erişim hakkı olan Avrupa
Araştırmacı İşbirlikleri (EIC) konsorsiyumu, Arnold'un 2016'da Meksika
'da yapılan FIFA Kongresi'ne, Milano
'daki Şampiyonlar Ligi finaline ve son olarak da Rusya
'da yapılan 2018 Dünya Kupası
'na özel konuk olarak davet edildiğini ortaya çıkardı. İsviçre'deki Haut-Valais bölgesinin başsavcısı olan Arnold, Dünya Kupası'nda İsviçre - Kosta Rika maçının, ardından Rusya - İspanya
maçı da "davetli" olarak izledi.
Arnold'un, Infantino'ya Mayıs 2016 tarihinde gönderdiği bir e-postada, "Şampiyonlar Ligi finali için çok teşekkür ederim, küçük oğlum eşime eşlik ediyor" diye yazdığı ortaya çıkarıldı.
Avrupa medyası konsorsiyumu, Infantino'nun bu hediyeleri verme hakkına sahip olup olmadığını sorgularken, karşısına FIFA'nın iç yönergeleri çıktı. Bu düzenlemelere göre, başkan ve genel sekreter, "Belirli sayıda kişiyi FIFA turnuvaları ve etkinliklerine davet edebiliyor. Bu yüzden Rinaldo Arnold'un davet edilmesinde bir sakınca yok" demişti.
Öte yandan EIC'nin, Arnold'un Gianni Infantino için İsviçre Savcılığı'ndan bilgi topladığını kanıtlaması ise olayı farklı bir mecraya taşıdı. Arnold'un, Infantino'nun, İsviçre Savcılığı tarafından 'Panama Belgeleri' davasında soruşturulup soruşturulmadığı hakkında bilgi alması dikkat çekiyor. Ayrıca, 25 Mayıs 2016'da Arnold'un FIFA pozisyonuna ilgi gösterdiği, "Eğer yeni genel sekretere veya bir asistana ihtiyaç duyulursa gönüllü olurum" e-postası da dikkat çekti.
Bu bağlamda, Haut-Valais Bakanlığı, Infantino ve Arnold'un gerçekleri açıklamak ve ceza hukukuna tabi olup olmadığına karar vermekle ilgili özel bir savcı görevlendirdiği resmi yazıyla duyuruldu. - SANTİAGO
Avrupa,İsviçre,Football Leaks
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:18