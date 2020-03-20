İnfaz düzenlemesi gelecek hafta TBMM'de olacak
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.
20.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:25
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.
Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. - ANKARA
Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika