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İnfaz düzenlemesi gelecek hafta TBMM'de olacak

İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

20.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:25
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta TBMM'de olacak
İnfaz düzenlemesi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

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