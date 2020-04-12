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İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında bırakılacak.

12.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:02
İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda
Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında bırakılacak.
AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 32. maddesi üzerinde önerge verdi.
Kabul edilen önergeye göre, Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan
gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmezken, ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında tutulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Basın İlan Kurumu, Politika
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