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İnfaz düzenlemesi teklifi, TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonundan önce tali komisyon olan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesini istedi.

12.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:26
İnfaz düzenlemesi teklifi, TBMM Genel Kurulunda
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artıran kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonundan önce tali komisyon olan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesini istedi.
TBMM Genel Kurulunda, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM Adalet Komisyonu'nda yarinki görüşmelerin, çarşambaya ertelendiğini belirterek, "Bu doğru bir karar. Çarşamba günü bütün sağlıkçıların, Adalet Komisyonu'na gidip orada bir mutabakat aramaları Adalet Komisyonu'nun Çarşamba günkü çalışmasını da güçlendirecek. Sağlık Komisyonu, tali komisyon olarak atanmışken Pazartesi günü toplanmalıdır." diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Özel'in bu çağrısına destek verdi.
"Terör" tanımı tartışması
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu teklifteki sürecin, organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanan bir kişiyi, cezaevinde ziyaretle başladığını öne sürerek, "Türkiye'de terör suçları., siyasal suçlar arasında bir ayrım var mı, yok." dedi.
Bunun üzerine yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tanrıkulu'nun, farklı yorum çıkarma gayreti içinde olduğunu söyledi.
Tanrıkulu'nun verdiği kanun tekliflerine işaret eden Akçay, şunları söyledi:
"Bütün sıkıntısı, terör suçları nedeniyle bu infaz veya muhtemel af kapsamı içerisine alınması, bunun çalışmalarını yapıyor. Gazeteciymiş de siyasal suçluymuş da... Ceza Kanunu'muzda veya Terörle Mücadele Kanunu'nda 'siyasi suçlu' diye bir suçlu mu var? Terör örgütü deyince sadece eline silah alıp eylemde bulunan örgüt mensubu anlaşılmıyor, bütün terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri var ve bu örgütlerin kendilerine göre sivil toplum kuruluşları, medya mecraları, kalemşörleri var. Ahmet Altan gibi benzeri FETÖ'cü veya bir takım PKK yandaşı kişilerin, miting meydanlarında isimlerinin alkışlandığını biliyoruz. Bu kişileri biz terör suçlusu olarak kabul ediyoruz. Hukuk ve mahkemeler de böyle kabul ediyor."
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Türkiye'de terör tanımında sorun olduğunu savunarak, "Kapsam olarak çok geniş. Zaten kapsam yönünden sorunlu olan terör tanımı, Cumhurbaşkanının terörist olarak gördüğü, hatta kendi vicdanında mahkum ettiği herkesi mahkum eden bir yargı sistemi var." iddiasında bulundu.
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "terör" diye ifade edilen suçların önemli bir bölümünün "siyasi suçlar" olduğunu öne sürerek, "Siyasi suçları, istediği kadar iktidar partisi ve destekleyen parti 'terör' diye nitelesin bu gerçeği asla değiştirmeyecek." diye konuştu.
Bu arada Genel Kurul çalışmaları sürerken AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, annesiyle görüntülü olarak görüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika
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