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İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, hükümlü yakınlarınca sevinçle karşılandı.

15.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:48
İnfaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin aileleri mutlu
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, hükümlü yakınlarınca sevinçle karşılandı.
"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanan hükümlülerin aileleri, heyecanla yakınlarına kavuşacakları anı beklemeye başladı.
Van'da yaşayan Şehmus Ö, işledikleri suç nedeniyle cezaevinde olan ağabeyi ve amcasının oğlunun tahliye edileceğini belirterek, yakınlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Evlerinde bayram havasının yaşandığını ifade eden Şehmus Ö, "Çok sevinçliyiz. Salgından dolayı ailemizin hepsi karşılamaya gelemedi. Bu karardan çok memnunuz. Bu salgın sürecinde kararın çıkması çok önemli ve sevindirici. Cezaeviyle görüştük, nihayet yakınlarımıza kavuşuyoruz. Aileden herkes çok mutlu. Allah razı olsun. Bize bu sevinci yaşatanlara Allah en büyük sevinçleri yaşatsın." dedi.
Emin C. de işlediği suç nedeniyle 5 yıldır cezaevinde yatan oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:
"Allah'ın izniyle oğlum tahliye oluyor. Beş senedir cezaevindeydi. Aile olarak çok mutluyuz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun. Çocuğum çıktığı için kurban keseceğim. Uzun süre sonra oğluma kavuşuyorum."
Farklı suçlardan iki oğlu 3 yıldır cezaevinde bulunan Seyfi S, çocuklarından birinin bugün yeni düzenlemeyle tahliye olacağını söyledi.
Oğluyla telefonda konuştuğunu ve işlemlerin ardından bırakılacağını vurgulayan Seyfi S, "Sırayla otobüslere bindiriliyorlar. Mutluluktan havalara uçuyoruz. Allah bu düzenlemeyi yapanlardan razı olsun. Bize bu mutluluğu yaşatanlardan Allah razı olsun. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"Bu onun için büyük bir ders oldu"
Tekirdağ'da geçen yıl maç izlemeye gittiği stadyumda karıştığı kavga nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Rıdvan K'nın ailesinin evinde de bayram havası yaşanıyor.
Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Rıdvan K'nın tahliye edilmesini yakınları dört gözle bekliyor.
Ağabeyi Necdet K, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Ülke olarak zor günlerden geçildiğini, bu karar ile çok mutlu olduklarını ifade eden Necdet K, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde evimizde bayram havası oldu. Kardeşim evli ve 3 çocuk babası. Eşi geçinebilmek için gündelik temizliklere gidiyor. Çoluk çocuğu perişan halde. Bu sayede sadece kardeşimi değil bu 4 kişinin de mağduriyeti giderilmiş oldu." diye konuştu.
Necdet K, yasanın kabul edilmesinde, onaylanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki hayatı daha düzgün olacak bunun garantisini verebilirim kardeşim adına. Her gördüğü olaya karışmaması gerektiğini anlandığını düşünüyorum. Bu onun için büyük bir ders oldu." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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