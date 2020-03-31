İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
31.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:29
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarının sunulmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan şunları kaydetti Açıklaması
Tasarının sunulmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan şunları kaydetti Açıklaması
Kaynak: Euronews.com