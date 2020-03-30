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İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı

Hafta sonu AK Parti ve MHP, ortak bir çalışma yaparak infaz düzenlemesine son şeklini verdi. Yapılan düzenlemeye göre; Terör, cinsel suçlar, kadına şiddet ve adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı.

30.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:26

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının ardından yeniden şekillendirildi. AK Parti ile MHP arasında yapılan görüşmelerin ardından, yasa paketinde güncellemeye gidildi. Buna göre; Terör, cinsel suçlar, kadına şiddet ve adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı.

Abdulkadir Selvi, milyonları ilgilendiren düzenlemeyle ilgili detaylara Hürriyet gazetesindeki köşesinde yer verdi.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

CHP, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kapsam dışı bırakılmasını önerdi. Düşünce suçu kapsamında cezaevlerinde olanların da pakete dahil edilmesini istedi. İYİ Parti, takipsizlik ya da beraat alan KHK'lıların kamuya döndürülmesini, HDP ise terör suçlarının da af kapsamına alınmasını önerdi.

ERDOĞAN, TOPLANTIDA TEPKİ GÖSTERDİ

Üzerinde çalışılabilecek bir zemin oluşmuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konusunda hassasiyetimizi bildirdik" dedi. Bunun üzerine sosyal medyada CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup "AKP düşünce suçlularını değil, uyuşturucuyu serbest bırakıyor" gibi "AKP'nin cinsel suçları ve kadına şiddeti serbest bırakmasına izin vermeyeceğiz" tarzında bir kampanya başlatıldı. Bu yaklaşım, süreci olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda "Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri 'AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor' diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey" diye tepki göstermişti.

"BENİ İKNA EDEMEZSİNİZ"

Erdoğan daha önce de uyuşturucuyla ilgili baronlar ve satıcılar konusunda ayrım yapılması teklifi geldiğinde "Uyuşturucuyu affa karşıyım. Beni ikna edemezsiniz" diye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o toplantıda iki önemli talimat vermişti.

1- Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak.

2- MHP'nin hassasiyetleri dikkate alınacak.

Hafta sonu AK Parti ve MHP, ortak bir çalışma yaptı. Paket daraltıldı.

1- Terör,

2- Cinsel suçlar,

3- Kadına şiddet,

4- Adam öldürme kesin olarak paket dışında kaldı.

İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Etiketler: AK Parti, MHP, Politika, Güncel

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Türkiye'de İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
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