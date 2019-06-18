18.06.2019 14:41
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İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü

İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Baş Memuru Nimet Barik, Köyceğiz'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli İnfaz Koruma Baş Memuru Nimet Barik, Köyceğiz'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Köyceğiz ilçesinde dün akşam gerçekleşen bıçaklı saldırı olayının ardından Nimet Barik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. M.Y.'nin eski bir hükümlü olduğu ileri sürülürken, bıçaklama gerekçesinin ne olduğu yürütülen soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Ceza İnfaz Kurumları Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gerçekleştirilen saldırıyı kınarken, saldırı sonrası yaşamını yitiren Nimet Barik'in cenazesinin memleketi Muş'a gönderileceğini açıkladı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Köyceğiz, 3. Sayfa

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