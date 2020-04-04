İnfaz Koruma Memurları'na alkışlı destek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personelin belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen yerlerde kalacaklarını belirtmesi üzerine, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli İnfaz Koruma Memurları da kurum yönetimince izole edilmiş yurtlara yerleştirildi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, Cezaevi Savcısı Selçuk Gedik, Hakim Erhan Karahan ve Cezaevi Kurum 1'inci Müdürü Hüseyin Uçar ile birlikte infaz koruma memurlarına destek olmak için yurdun önüne geldi. İnfaz koruma memurlarını alkışlayan Kesgin ve beraberindekiler her zaman yanlarında olduklarını gösterdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, camlardan dışarı bakan infaz koruma memurlarına seslenerek, "Arkadaşlar, yaptığınız fedakarlık çok büyük. Zor bir süreç biliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah yakın sürede normal çalışma sistemimize geri döneceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin, herhangi bir ihtiyacınız talebiniz olduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Biz her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun da "Arkadaşlar bu fedakarlığınızı yürekten alkışlıyoruz, her daim yanınızdayız" dedi.

Kaynak: DHA