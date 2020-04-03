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İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı

Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları tarafından 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

03.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:37
İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı
Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları tarafından 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsü, Türkiye 'de de can almaya devam ediyor. Van Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan ve cezaevlerine hastalığın geçmemesi için tamamı öğrenci yurtlarında izolasyona tabi tutulan Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları, sosyal sorumluluk videosu yayımladı. En az bir ay süreyle evlerine gitmeyecek olan Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli müdür, infaz koruma memuru, öğretmen, psikolog ve jandarma görevlisi 'evde kalın' çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına da destek vereceklerini açıkladılar. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Van, Güncel
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