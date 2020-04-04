Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı

İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları tarafından 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

04.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:20
İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı
VAN - Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları tarafından 'evde kalın' çağrısı yapıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsü, Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Van Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan ve cezaevlerine hastalığın geçmemesi için tamamı öğrenci yurtlarında izolasyona tabi tutulan Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli infaz koruma memurları, sosyal sorumluluk videosu yayımladı. En az bir ay süreyle evlerine gitmeyecek olan Van Ceza İnfaz Kurumlarında görevli müdür, infaz koruma memuru, öğretmen, psikolog ve jandarma görevlisi 'evde kalın' çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına da destek vereceklerini açıkladılar. İnfaz koruma memurlarından ’evde kalın’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Van, Yerel

Haberin Videosu :

İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››İnfaz koruma memurlarından 'evde kalın' çağrısı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:28: Samsun'da fırında şeffaf brandalı korona önlemi - Haberler 11:25: Korona virüs nedeniyle İstanbul'un sahilleri boş kaldı - Haberler 11:23: İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu - Haberler 11:21: Zonguldaklı müzisyenlerden "Bizde varız" videosu - Haberler 11:18: Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 06:48: Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü