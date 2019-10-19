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İnfaz koruma memuru, intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, infaz koruma memuru Şükrü M. (34), kendini elektrik süpürgesi kablosuyla tavana asarak yaşamına son verdi.

19.10.2019 12:22İnfaz koruma memuru, intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, infaz koruma memuru Şükrü M. (34), kendini elektrik süpürgesi kablosuyla tavana asarak yaşamına son verdi.

Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Şükrü M.'ye ulaşamayan yakınları, İstiklal Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca da durum, polise bildirildi. Adrese gelen polis, saat 07.30 sıralarında kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdiği evde Şükrü M.'yi tavana asılı halde buldu. Hayatını kaybeden infaz koruma memurunun kendisini elektrik süpürgesinin kablosuyla tavana asarak intihar ettiği belirlendi.Şükrü M.'nin bir süre önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Şükrü M.'nin cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis,  soruşturma başlattı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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