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İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü...

İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

24.03.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:35
İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında
İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik geçici olarak 3 yıla çıkarılmaktadır" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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