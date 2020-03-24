İnfaz Paketinin Getirdikleri Hakkında "Kasten öldürme suçu bakımından ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik geçici olarak 3 yıla çıkarılmaktadır" - ANKARA

Kaynak: İHA