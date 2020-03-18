İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi
Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz...
18.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:12
Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir 'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi
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