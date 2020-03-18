Menü
Haberler ›› Güncel ››İnfaz ve koruma memurları 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Güncel

İnfaz ve koruma memurları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi

Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz...

18.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:12
Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi İzmir 'de yer alan Ceza İnfaz Kurumlarında müziğe ilgi ve yeteneği olan infaz ve koruma memurlarının bir araya gelerek 2017 yılında kurdukları Grup İKM (Grup İnfaz ve Koruma Memuru), 18 Mart Çanakkale Zaferinde şehitlerimizi anmak için "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi. İnfaz ve koruma memurları

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı